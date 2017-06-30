Источник: Лука Фурбатто назначен главным конструктором «Заубера»

По информации британского обозревателя Формулы-1 Джо Сейварда, «Заубер» назначил новым главным конструктором итальянского специалиста Луку Фурбатто.



«Говорят, что в Хинвиле наняли нового главного конструктора Луку Фурбатто… Считается, что он был нанят Монишей Кальтенборн (недавно покинувшей пост руководителя «Заубера». — Прим. «Чемпионата»). Не ясно, как он будет сотрудничать с главным конструктором Эриком Ганделином, который работает в Хинвиле с 2002 года», — написал Сейвард в своём блоге.



Фурбатто является выпускником туринского политехнического университета, он начал карьеру в Формуле-1 с «Тирреллом» в 1998 году. После специалист работал в таких командах, как «БАР», «Тойота», «Макларен», «Торо Россо» и «Манор».