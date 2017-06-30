«Уильямс» назначил экс-сотрудника «Макларена» на пост тим-менеджера

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о назначении Дэйва Реддинга на пост тим-менеджера. Реддинг официально присоединится к британской конюшне 17 июля. Также команда сообщила о том, что спортивный менеджер Стив Нильсен покинет команду 31 июля.



У Дэйва за плечами 30-летний опыт работы в Формуле-1, последнее его рабочее место — «Макларен», где он занимал пост менеджера команды. В «Макларен» Реддинг пришёл в 2001 году в качестве системного инженера, прежде чем в 2009-м получил должность менеджера. Помимо «Макларена», он работал в таких командах, как «Ягуар», «Стюарт» и «Бенеттон».



«После 30 лет работы в Ф-1 я знаю, что «Уильямс» является отличной гоночной командой. Так что я очень воодушевлён возможностью присоединиться к ней. Я уже знаю многих членов команды и уважаю их, и я не могу дождаться начала работы в Гроуве», — прокомментировал своё назначение Реддинг, слова которого приводятся в пресс-релизе «Уильямса».