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Лоу: Реддинг принесёт с собой в «Уильямс» исключительный опыт работы в Ф-1

30 июня 2017, пятница. 12:10. Авто

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал назначение Дэйва Реддинга на пост тим-менеджера команды.

«Я рад приветствовать Дэйва в «Уильямсе». Дэйв имеет большой опыт в Формуле-1 и приносит с собой исключительный уровень знаний о гонках. С момента своего прихода в команду я видел первоклассных специалистов в «Уильямсе». Уверен, что Дэйв хорошо впишется в коллектив и сможет обеспечить оперативное и спортивное руководство, необходимое для того, чтобы не только поддерживать наши высокие стандарты, но помочь развиваться дальше нашей команде во всех аспектах», — цитирует Лоу пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Уильямс Падди Лоу
Новости. Авто
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