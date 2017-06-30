Лоу: Реддинг принесёт с собой в «Уильямс» исключительный опыт работы в Ф-1

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал назначение Дэйва Реддинга на пост тим-менеджера команды.



«Я рад приветствовать Дэйва в «Уильямсе». Дэйв имеет большой опыт в Формуле-1 и приносит с собой исключительный уровень знаний о гонках. С момента своего прихода в команду я видел первоклассных специалистов в «Уильямсе». Уверен, что Дэйв хорошо впишется в коллектив и сможет обеспечить оперативное и спортивное руководство, необходимое для того, чтобы не только поддерживать наши высокие стандарты, но помочь развиваться дальше нашей команде во всех аспектах», — цитирует Лоу пресс-служба команды.