«Макларен» подтвердил согласование с Роном Деннисом продажи акций

«Макларен» официально объявил о достижении договорённости с экс-руководителем команды Роном Деннисом о продаже акций компаний McLaren Technology Group и McLaren Automotive. По завершении сделки Деннис уйдёт с поста председателя обеих компаний и продолжит свою карьеру в качестве консультанта и предпринимателя.



Мажоритарными акционерами «Макларена» останутся Bahrain Mumtalakat Holding Company и TAG Group, в то время как шейх Мохаммед бин Эсса Аль-Халифа станет исполнительным председателем McLaren Group.



Ранее сообщалось, что Рон Деннис продаст принадлежащие ему акции компаний McLaren Technology Group и McLaren Automotive на сумму $ 356,92 млн.