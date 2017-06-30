Серхио Перес станет отцом

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес признался, что станет отцом. Ожидается, что подруга Переса Карола родит ему ребёнка после окончания сезона-2017.



«Я никогда не говорю о личной жизни, но сейчас я переживаю лучший момент в своей жизни, и я счастливее, чем когда-либо. Это является большим благословением», — заявил гонщик, слова которого приводит мексиканская газета Chancha.



Из действующих гонщиков Формулы-1 в настоящее время отцами являются Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Ромен Грожан и Фелипе Масса.