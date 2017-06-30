Стюард: могли применить к Феттелю чёрные флаги

Один из стюардов Формулы-1 Поль Гутьяр, заявил, что во время гонки на Гран-при Азербайджана рассматривался вариант, при котором к пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю могли быть применены более жёсткие штрафные санкции за инцидент с Льюисом Хэмилтоном.

«Конечно, мы могли решить применить более серьёзное наказание, например чёрный флаг или дисквалификацию на одну гонку, но болид Хэмилтона не пострадал, и мы не хотели сильно влиять на ход чемпионата мира», — приводит слова стюарда швейцарское издание Blick.