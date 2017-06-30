Ферстаппен: стратегия одного пит-стопа всегда напоминает азартную игру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящих Гран-при Австрии и Гран-при Великобритании, дав понять, что рассчитывает на хорошее выступление в обеих гонках.

«В прошлом году в Австрии у меня был хороший результат, я финишировал вторым. До гонки было непонятно, как поведут себя шины, потому я ехал в своём стиле, стараясь сохранить их от износа. Это позволило мне реализовать стратегию одного пит-стопа, что в некотором роде всегда напоминает азартную игру, но всё завершилось хорошо.

В этом году нам нужно убедиться, что машина будет хороша в поворотах и конкурентоспособна на прямых, что позволит нам бороться с лидерами. Болельщики в Австрии всегда болеют со страстью, а в прошлом году здесь было много голландцев и много оранжевого цвета, видеть такое всегда очень важно.

После Австрии мы отправимся на Сильверстоун, где я тоже рассчитываю на хороший результат. С новыми правилами это будет сложная гонка с физической точки зрения. Мне всегда нравилось пилотировать на этой трассе. Теперь с новыми машинами некоторые повороты будут немного другими. Конфигурация трассы уникальна, и я всегда с нетерпением жду гонки в Великобритании", — приводит слова Ферстаппена официальный сайт«Ред Булл».