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Ферстаппен: стратегия одного пит-стопа всегда напоминает азартную игру

30 июня 2017, пятница. 19:10. Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящих Гран-при Австрии и Гран-при Великобритании, дав понять, что рассчитывает на хорошее выступление в обеих гонках.

«В прошлом году в Австрии у меня был хороший результат, я финишировал вторым. До гонки было непонятно, как поведут себя шины, потому я ехал в своём стиле, стараясь сохранить их от износа. Это позволило мне реализовать стратегию одного пит-стопа, что в некотором роде всегда напоминает азартную игру, но всё завершилось хорошо.

В этом году нам нужно убедиться, что машина будет хороша в поворотах и конкурентоспособна на прямых, что позволит нам бороться с лидерами. Болельщики в Австрии всегда болеют со страстью, а в прошлом году здесь было много голландцев и много оранжевого цвета, видеть такое всегда очень важно.

После Австрии мы отправимся на Сильверстоун, где я тоже рассчитываю на хороший результат. С новыми правилами это будет сложная гонка с физической точки зрения. Мне всегда нравилось пилотировать на этой трассе. Теперь с новыми машинами некоторые повороты будут немного другими. Конфигурация трассы уникальна, и я всегда с нетерпением жду гонки в Великобритании", — приводит слова Ферстаппена официальный сайт«Ред Булл».

Источник: Red Bull Racing Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Австрии Формула-1 Гран-при Великобритании
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