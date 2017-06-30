Абитебуль: наши цели неизменны, к концу сезона мы должны быть пятыми

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от Гран-при Австрии, а также в очередной раз обозначил цели на сезон.

«Мы должны забыть о разочаровании, постигшем нас в Баку, и стремиться к тому, чтобы набрать очки в Австрии и вернуться на правильный путь. После Азербайджана у нас остался привкус горечи. Но мы ожидаем этапа в Австрии с уверенностью. Мы продолжим улучшать болид и надеемся, что в Австрии сделаем очередной позитивный шаг в этом. Мы рассчитываем вернуть потерянное в Баку. „Шпильберг“ — захватывающая трасса. Зрители в Баку стали свидетелями отличного шоу, надеемся, что Австрия не уступит минувшему этапу, а „Рено“ заработает очки.

Наши цели по-прежнему неизменны. Мы рассчитываем быть шестыми перед перерывом, а в конце сезона должны быть пятыми", — приводит слова Абитебуля официальный сайт «Рено».

После восьми этапов чемпионата «Рено» занимает восьмое место в командном зачёте, имея в своём активе 18 очков, от идущего шестым «Торо Россо» команда отстаёт на 15 очков.