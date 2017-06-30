Палмер: мне нравится трасса в Австрии, здесь многое зависит от пилота

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Австрии, выразив надежду, что ему наконец-то удастся завоевать первые в сезоне зачётные очки.

«Трасса в Австрии достаточно простая. Выдать тут хороший круг очень важно, потому что любая ошибка может стоить очень дорого. Но мне нравится это, потому что многое здесь зависит от пилота. На трассе есть несколько неровных зон, а также возможности для обгона, в частности в первом и втором поворотах. Есть и быстрые повороты, включая предпоследний, в целом тут достаточно интересная конфигурация.

В прошлом году я выдал здесь одну из лучших гонок в сезоне, я был очень доволен и до очков мне не хватило совсем немного. Сейчас нам нужно повернуть удачу в нашу сторону. Надеюсь, нам удастся это сделать перед летним перерывом.

Гонка в Баку? Относительно моей гонки — мне практически не о чем рассказывать, но это было сумасшествие. Я наслаждался, наблюдая за гонкой. Думаю, мы бы могли заработать там несколько очков. Но мы будем лучше в Австрии, а наша цель всегда одинакова — вернуться домой с какими-то зачётными очками.