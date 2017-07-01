Абитебуль: мотор «Рено» проигрывает 0,3 — 0,5 секунды

Глава «Рено» Сириль Абитебуль рассказал об отставании мотора своей компании от лидеров Формулы-1.

«В этом году мы хотим закрепиться среди середняков. Мы преуспели в этом, но хотим ещё немного подняться в таблице. Победы должны быть доступны в 2019-м. Кажется, что ждать ещё долго, но это не так.

Если хочешь побеждать, тебе нужны лучшее шасси, лучший мотор и лучшие пилоты. Сейчас у нас этого нет. Мотор всё ещё проигрывает 0,3 — 0,5 секунды. Когда мы будем проигрывать топ-командам 0,5 секунды, остальное будет зависеть от шасси. Больше всего нам не хватает времени. Стартуя с отставанием, нужно развиваться быстрее конкурентов», — цитирует Абитебуля Auto Motor und Sport.