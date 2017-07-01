Стролл: мне всё равно, что говорит Вильнёв

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заявил, что не обращает внимания на критику чемпиона Формулы-1 1997 года Жака Вильнёва. Канадец несколько раз негативно высказывался о молодом соотечественнике и назвал его «худшим дебютантом в истории».

«Мне всё равно, что он говорит. Жак всегда негативен и находит, что сказать. Даже в ситуации с Феттелем и Хэмилтоном в Баку он думает противоположное тому, что думают все остальные. Вильнёв не хвалил меня в прошлом году, когда я выиграл Формулу-3. То же самое было в трудных гонках начала сезона. Так что его слова меня не удивляют», — приводит слова Стролла La Presse.