Вильнёв: не отступлю от своих слов о Стролле, но в Баку он был быстр

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв не отказался от своей критики в адрес Лэнса Стролла после его третьего места на Гран-при Азербайджана.

«До Монреаля я называл его выступление жалким, и оно им было. Надо признавать, если ты недостаточно хорош, вот и всё. Можно говорить, что он восхитителен, когда он проигрывает секунду темпу Массы. Но надо быть реалистичным. Монреаль ему помог, и в Баку всё сложилось здорово, но это не изменит того, что я говорил ранее. Я не отступлю от своих слов, потому что в тех гонках он не был на высоком уровне, а в Баку был.

Набранные в Монреале очки помогли ему. Он не был быстр, но все ломались, а он избежал неприятностей, набрал очки и сбросил груз со своих плеч. Вы видели это в Баку — пока все попадали в аварии, он — нет. Да, ему повезло, но он был быстр, не делал глупостей и попал на подиум. С этим всё в порядке», — цитирует Вильнёва Autosport.