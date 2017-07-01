Гюнтер выиграл первую гонку Ф-3 на «Норисринге», Шумахер — 7-й, Мазепин — 10-й

Максимилиан Гюнтер выиграл первую гонку европейской Формулы-3 на трассе «Норисринг» в Германии. Вторым финишировал Педро Пике. Третье место занял Гуань Ю Чжоу.
Мик Шумахер стал в гонке седьмым. Никита Мазепин занял десятое место.
Формула-3. «Норисринг». Первая гонка
1. Максимилиан Гюнтер (Prema Powerteam) — 33:54.166
2. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +1.507
3. Гуань Ю Чжоу (Prema Powerteam) +2.134
4. Джоэл Эрикссон (Motopark) +4.421
5. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +15.640
6. Джехан Дарувала (Carlin) +15.717
7. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +16.480
8. Тадасуке Акино (HitechGP) +17.907
9. Ральф Арон (HitechGP) +18.508
10. Никита Мазепин (HitechGP) +19.426.