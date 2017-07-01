Алонсо: мои годы в «Феррари» были восхитительными

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо лестно отозвался о временах своего выступления за «Феррари».

«Всё было восхитительно. Ощущения были такими хорошими, что лучше было уйти. Потому что иначе ощущения становились бы всё хуже и хуже. После пяти лет команда так и не смогла построить победную машину», — приводит слова Алонсо Sky.

Алонсо выступал за «Скудерию» с 2010 по 2014 год и трижды становился вице-чемпионом Формулы-1 за это время. По слухам, испанец может вернуться в «Феррари», когда истечёт его контракт с «Маклареном».