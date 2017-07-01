«Ред Булл» песней поздравил Риккардо с днём рождения

Сотрудники «Ред Булл» поздравили пилота Даниэля Риккардо с днём рождения, по очереди сыграв песню Happy Birthday To You на синтезаторе. Среди поздравляющих оказались напарник австралийца Макс Ферстаппен и руководитель команды Кристиан Хорнер.

1 июля Риккардо исполнилось 28 лет. Он выступает за «Ред Булл» с 2014 года. За это время австралиец выиграл пять гонок и ещё 17 раз поднимался на подиум. Его лучшим результатом в чемпионате стали третьи места в сезонах 2014 и 2016 годов. В нынешнем сезоне Риккардо идёт четвёртым.

Видео доступно в «твиттере» «Ред Булл»