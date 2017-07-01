«Филадельфия» готова предложить Редику годовой контракт на $ 20 млн

Руководство «Филадельфии Сиксерс» готово предложить атакующему защитнику Джей Джею Редику однолетний контракт на $ 20 млн, сообщает ESPN. Ранее сообщалось, что в услугах Редика также заинтересованы «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Миннесота Тимбервулвз».

В прошедшем сезоне Редик выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая по 15,0 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за 28,2 минуты на площадке в среднем за игру. Защитник имел опцию на продление контракта с „Клипперс“, но предпочёл стать свободным агентом.