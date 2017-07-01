Роуленд — о шансах попасть в Ф-1: могу быть лучше некоторых действующих пилотов

Оливер Роуленд, пилот Формулы-2 и гонщик программы развития «Рено», считает, что в следующем году у него есть шансы попасть в Формулу-1. По словам британца, уже сейчас он может выступать лучше некоторых действующих пилотов Королевских гонок.

«Совершенно ясно, что я должен стать лучше и расти в Формуле-2. Но у меня хорошие отношения с „Рено“, и я не вижу причин, по которым не мог бы получить место в команде. Думаю, командам нужно давать шанс молодым пилотам. Всё, что нам необходимо, — шанс, чтобы показать, насколько мы хороши.

Мне кажется, что и я, и Гасли можем делать работу лучше, чем некоторые из действующих пилотов Формулы-1", — приводит слова Роуленда Motorsport.

В нынешнем сезоне Формулы-2 британец занимает второе место в общем зачёте, уступая Шарлю Леклеру 42 очка.