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Абитебуль: на данный момент исключаю уход Палмера, но он должен набирать очки

1 июля 2017, суббота. 20:53. Авто

Глава «Рено» Сириль Абитебуль в очередной раз коснулся ситуации с пилотом команды Джолионом Палмером, который до сих пор не набрал ни одного зачётного балла.

«Мы не можем долго допускать ситуацию, когда очки команде будет приносить только один пилот. Палмер должен вносить вклад, и он хочет это делать. Не сомневаюсь, он в состоянии это делать. В Монако и Канаде он был быстр. Я не ставлю перед ним никаких ультиматумов, потому что мы оба знаем: с этой машиной он может набирать очки.

Его проблема заключается в том, что он потерял уверенность в себе. Он не утратил качеств пилота, и он не раз доказывал свой талант в Формуле-2. Сезон для него начался плохо, у него были проблемы. На фоне результатов партнёра по команде он должен был прибавить, и всё это привело его к сегодняшней ситуации.

Я хочу защитить его и обеспечить его тем положением, при котором он вернёт себе былую уверенность. На данном этапе я исключаю его уход из команды. Он должен решить свои проблемы. Это тяжело как для него, так и для нас, но мы преодолеем это вместе", — приводит слова Абитебуля Auto Motor und Sport.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Сириль Абитебуль
Новости. Авто
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