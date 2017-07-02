Сергей Сироткин принял участие в «Фестивале скорости» в Гудвуде

В эти выходные в Великобритании проходит традиционный фестиваль скорости в Гудвуде. Принимают в нём участие и пилоты Формулы-1. В частности команда «Рено» на мероприятие отправила боевого пилота Джолиона Палмера, резервиста Сергея Сироткина, а также Роберта Кубицу.

В пятницу подъём на холм совершал британец, сегодня же пришла очередь Сироткина, который остался доволен проведённым днём.

«Я никогда прежде не был в Гудвуде. Мне очень нравится это место, отличная атмосфера, отличные люди и замечательная машина. Мне понравилась трасса и я получил удовольствие взбираясь и съезжая с холма. Так что да, это был хороший день», — рассказал Сироткин в интервью для официальной страницы «Рено» в «Твиттере».