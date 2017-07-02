Стенхаус выиграл гонку NASCAR в Дэйтоне

В Дэйтоне состоялась очередная гонка NASCAR Cup, победу в которой одержал Рики Стэнхаус-младший. Второе место занял Клинт Бойер, тройку лидеров замкнул Пол Менард.
NASCAR Cup. Мичиган. Гонка
1. Рикки Стенхаус-младший («Форд») — 3:17,52
2. Клинт Бойер («Форд») +0,213
3. Пол Менард («Шевроле») +0,269
4. Майкл Макдауелл («Шевроле») +0,379
5. Райан Ньюман («Шевроле») +0,385
6. Дэвид Рэган («Форд») +0,466
7. Брэндан Коэн («Шевроле») +0,491
8. Эй Джей Элмендингер («Шевроле») +0,540
9. Эрик Джонс («Тойота») +0,562
10. Крис Буше («Шевроле») +0,681