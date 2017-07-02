Магнуссен в восторге от идеи проведения гонки Формулы-1 в Копенгагене

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поприветствовал идею проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 в Копенгагене. «О, это было бы здорово. Я надеюсь, что инициаторам удастся привести гонку Формулы-1 в Копенгаген», — приводит слова пилота F1i.

В свою очередь, министр промышленности Брайан Миккельсен дал понять, что вероятность реализации этого проекта очень высока.

«Если мы доносим информацию о каких-то планах до общественного мнения, значит они выглядят реалистичными», — заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что датский бизнесмен Ларс Сайер Кристенсен провёл встречу с руководством Liberty Media, являющейся владельцем коммерческих прав на Формулу-1, чтобы обсудить возможность включения в календарь «Королевских автогонок» гонки в Копенгагене в 2020 году.