Маркелов: нельзя поступать как Феттель на глазах у миллионов зрителей

Пилот Russian Time Артём Маркелов поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, прокомментировав в том числе и нашумевший инцидент между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном.

«Все были на нервах. Льюис, конечно, понизил свою скорость после 15-го поворота, а Феттель ожидал, что скорость будет той же самой — или же он просто не хотел проиграть рестарт, как в первый раз. Себастьян находился слишком близко к нему, из-за чего и произошёл удар в заднюю часть болида Льюиса. Феттель сам виноват: Льюис следит за скоростью всего пелотона, а Феттель должен придерживаться этого темпа.

Считаю, что Феттель наказан по поводу! Нужно держать себя в руках, какая бы ситуация ни была. Необходимо думать о последствиях. Он нервничает, но так поступать на глазах у миллионов зрителей нельзя", — заявил Маркелов.