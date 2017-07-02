Магнуссен: чувствую, что способен набирать очки каждую гонку

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями о ходе нынешнего чемпионата, а также рассказал об ожиданиях от Гран-при Австрии.

«Я определённо чувствую, что у меня есть возможность набирать очки в каждой гонке, и это классные ощущения. Круто выходить на старт, зная, что можешь за что-то побороться.

Я рад быть частью команды и способствовать её росту. Первый сезон у «Хааса» уже был хороший, теперь похоже, что мы сделали небольшие шаги вперёд. Мы уже привыкаем к новым болидам и чувствуем себя нормально. Так что никаких сюрпризов.

Что касается этапа в Австрии, то трасса там достаточно уникальная. Она расположена на небольшой площади и напоминает мне трек для картинга. Несмотря на это, на ней есть очень быстрые повороты и длинные прямые, что даёт возможности для обгона. Проводить здесь гонку было весело», — приводит слова датчанина официальный сайт «Хааса».