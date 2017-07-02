Палмер — о Гран-при Азербайджана: хуже быть не может

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, в ходе которого он испытывал проблемы с болидом практически на протяжении всего уик-энда.

«Очевидно, я испытывал давление из-за не самого лучшего старта сезона. Когда вы пропускаете практику и квалификацию, а потом едва едете в гонке, то кажется, что хуже быть уже не может.

За выходные я проехал всего около 30 кругов, наверное, мой самый низкий показатель в карьере. Хотя в пятницу у меня были неплохие ощущения от машины. Даже в гонке всё начиналось не так плохо, я прошёл Верляйна и стал преследовать идущую впереди группу, но затем вынужден был остановиться.

Жаль, потому что когда в гонке 51 круг, её можно пройти без каких-либо инцидентов и заработать очки. Надеюсь, что это будет завершением наших неудач и в Австрии я наберу несколько очков. Думаю, что тамошняя трасса походит нам больше», — приводит слова британца Motorsport.