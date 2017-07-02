Маркес вышел в лидеры MotoGP, Росси — четвёртый

Победа на Гран-при Германии позволила Марку Маркесу выйти на первое место в чемпионате MotoGP. Вторым идёт Маверик Виньялес. Прежний лидер Андреа Довициозо переместился на третью строчку. Валентино Росси идёт четвёртым.
MotoGP. Личный чемпионат
1. Марк Маркес («Хонда») — 129 очков
2. Маверик Виньялес («Ямаха») — 124
3. Андреа Довициозо («Дукати») — 123
4. Валентино Росси («Ямаха») — 119
5. Дани Педроса («Хонда») — 103
6. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») — 84
7. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 71
8. Данило Петруччи («Прамак Дукати») — 66
9. Хорхе Лоренсо («Дукати») — 65
10. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 64