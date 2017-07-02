Алонсо: считаю Кубицу лучшим в его поколении

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо назвал экс-пилота «Королевских гонок» Роберта Кубицу лучшим гонщиком в его поколении.

«Я считаю так потому, что он выиграл все младшие категории. Когда они гонялись на одинаковых машинах в картинге и младших категориях, он побеждал всех в том поколении, кто выигрывает теперь. Поэтому я считаю его лучшим.

Был бы рад видеть его снова в Формуле-1, но не знаю, какая у него ситуация. Я читал, что он провёл тесты, но также читал, что «Рено» не рассматривает его кандидатуру на следующий год. Так что его возвращение, полагаю, не так близко", — цитирует Алонсо F1 Today.