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Кубица: ощущения от пилотажа — лучшие, за многие годы

2 июля 2017, воскресенье. 20:19. Авто

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица поделился ощущениями от участия в Фестивале скорости в Гудвуде, где он проехал за рулём «Лотуса» 2012 года.

«Ощущения хорошие. Одни из лучших за последние годы. Это был фантастический опыт. Я слышал много отличных историй про Фестиваль скорости и был рад быть здесь.

У меня была отличная возможность с тестами машины 2012 года в Валенсии. Да, здесь я просто участвовал в шоу и получал удовольствие. Но в Валенсии ощущения и эмоции были особенными", — приводит слова Кубицы F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Роберт Кубица
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