Кубица: ощущения от пилотажа — лучшие, за многие годы

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица поделился ощущениями от участия в Фестивале скорости в Гудвуде, где он проехал за рулём «Лотуса» 2012 года.

«Ощущения хорошие. Одни из лучших за последние годы. Это был фантастический опыт. Я слышал много отличных историй про Фестиваль скорости и был рад быть здесь.

У меня была отличная возможность с тестами машины 2012 года в Валенсии. Да, здесь я просто участвовал в шоу и получал удовольствие. Но в Валенсии ощущения и эмоции были особенными", — приводит слова Кубицы F1i.