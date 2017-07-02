Росси: обычно пятое место не радует, но в этот раз оно не так плохо

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси остался доволен пятым местом на Гран-при Германии, так как испытывал много трудностей по ходу этапа.

«Обычно пятое место меня не радует, ведь я на каждом этапе хочу бороться за подиум. Но для этого уик-энд результат не такой уж и плохой. Гонка была очень тяжёлой с начала и до конца. Я всегда атаковал на пределе, и всё время кто-то оказывался прямо позади меня. Нам повезло, что не было дождя, так как на мокрой трассе у нас больше проблем», — приводит слова Росси Autosport.