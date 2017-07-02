Хэмилтон: у меня были разные тактики против Феттеля под уход сейфти-кара

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что вёл тактические игры перед уходом сейфти-кара с трассы на Гран-при Азербайджана, но ничего не делал в момент, когда Себастьян Феттель въехал в него сзади. Феттель обвинил британца в том, что тот умышленно сильно затормозил, спровоцировав контакт.

«Была пара разных тактик на тему того, когда мне атаковать, но все они после 16-го поворота. Либо в нём, либо позже. В тот момент я сменил тактику, так как не мог делать то же, что и прежде. Но в 15-м повороте я сделал то же самое, просто пытался отпустить сейфти-кар.

Когда уезжает сейфти-кар, твой первый трюк может не сработать против четырёхкратного чемпиона. Так что мне пришлось делать много всего, чтобы первым войти в первый поворот. В седьмом повороте мне сказали, что сейфти-кар уйдёт, и разрыв между мной и ним не может быть больше, чем в десять машин длиной. На входе в 15 поворот я держал этот разрыв, но потом огни погасли и мне не надо было ускоряться и держать расстояние.

Так что я сохранил стабильный темп перед апексом, просто не ускорился. Я сделал это в первый раз и сделал во второй. Но во второй раз меня подтолкнули", — цитирует Хэмилтона Crash.