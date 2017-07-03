Джордан — Вольфу: никто не закроет мне рот

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и экс-глава собственной команды Формулы-1 Эдди Джордан обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга. Недовольство Вольфа вызвали слова Джордана о том, что китайские инвесторы могут выкупить его команду.

«Я готов к шуткам. Но перестаю смеяться, когда они касаются 1,5 тыс. сотрудников, которые заботятся о своём будущем. Для меня это слишком серьёзная тема. Ни мы, ни наши спонсоры не уходят из Ф-1. А ему пора перестать выдавать миру ложные новости», — цитирует Вольфа Autosport.

Джордан ответил Вольфу, потребовав опровергнуть его слова.

«Я не говорил, что они уйдут. Я сказал, что они здесь по маркетинговым и техническим причинам, а не по любви. И уйдут, когда это будет выгодно. Моя работа — сообщать, что я знаю. Я продолжу это делать и никто не закроет мне рот. А если мои слова полная чушь, им следует об этом объявить», — заявил Джордан.