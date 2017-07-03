В «Уильямсе» рассчитывают, что теперь Стролл будет регулярно зарабатывать очки

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу считает, что подиум Лэнса Стролла в Баку позволяет команде теперь рассчитывать на то, что оба болида команды будут зарабатывать очки, столь ценные в борьбе в Кубке конструкторов.



«Для Стролла дебют в Формуле-1 в столь молодом возрасте и, возможно, в самом тяжёлом сезоне стал очень сложной задачей… Теперь он зарекомендовал себя и имеет уверенность в себе, чтобы двигаться дальше. Мы считаем, что имеем двоих качественных пилотов.



Это то, что мы не могли видеть в начале года, потому что его начало было очень тяжёлым. Это ставит нас на в отличное положение перед оставшейся частью сезона-2017, чтобы развивать автомобили и набирать очки обеими машинами», — цитирует Лоу F1i.