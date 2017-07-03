Бергер подтвердил, что его племянник проведёт тесты в «Форс Индия»

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер подтвердил, что его племянник Лукас Ауэр, выступающий в немецкой кузовной серии DTM, проведёт тесты за рулём болида «Форс Индия». Испытания будут проходить в рамках тестов для молодых пилотов после Гран-при Венгрии.



«Как выясняется, он получит возможность провести испытания в Формуле-1 с «Форс Индия» в рамках тестов для молодых пилотов», — цитирует Бергера Bild.



Сам Ауэр ранее заявил, что ведёт переговоры с несколькими командами. На данный момент племянник Бергера занимает вторую строчку личного зачёта в DTM.