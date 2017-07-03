Роккенфеллер надеется выступить на Moscow Raceway, несмотря на перелом

Гонщик DTM Майк Роккенфеллер надеется, что последствия аварии на «Норисринге» не помешают ему выступить на этапе на российской трассе Moscow Raceway.

«Я ничего не мог сделать, так как уже был в повороте. Я получил перелом стопы, но, возможно, всё не так плохо. Я надеюсь выступить на этапе в Москве», — приводит слова Роккенфеллера Racer.

Во второй гонке на «Норисринге» Роккенфеллер попал в серьёзную аварию с потерявшим управление Гэри Паффетом. Обследование выявило у Роккенфеллера перелом пятой плюсневой кости.

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