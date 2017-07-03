Росберг про инцидент Феттель — Хэмилтон: моё мнение? Я немец

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг уверен, что его бывший напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон не пытался спровоцировать столкновение с Себастьяном Феттелем на Гран-при Азербайджана. Феттель въехал в болид Хэмилтона сзади, обвинив британца в умышленном торможении.

«Моё мнение? Я немец. И мне надо быть осторожным…

Всё довольно быстро. Я лучше всех в гоночной индустрии знаю Льюиса и думаю, что со своей позиции лучше всех могу судить. Определённо, он не делал этого специально", — приводит слова Росберга Crash.