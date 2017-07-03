«Ред Булл» получит обновлённое топливо на Гран-при Великобритании

Поставщик «Ред Булл» компания ExxonMobil намерена улучшить своё топливо к Гран-при Великобритании. Ожидается, что это повысит производительность силовых установок «Рено», которые использует «Ред Булл». В прошлый раз новую версию топлива ExxonMobil представляла на старте сезона в Австралии.

«С первым шагом мы добились хорошей прибавки. Со вторым топливом улучшение будет не таким большим. Но, думаю, мы сделаем поступательный шаг вперёд. Мы не говорим о цифрах, но они достаточны, чтобы смена топлива была рациональна. Мы планируем представить топливо в Сильверстоуне. Всё зависит от проверки, и она непредсказуема, но я поставил своей команде такую цель», — рассказал технологический менеджер validation Дэвид Цурусаки Autosport.