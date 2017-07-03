Алонсо и Вандорн получат обновлённые моторы «Хонды» в Австрии

Оба пилота «Макларена» получат моторы «Хонды» третьей спецификации на Гран-при Австрии Формулы-1, сообщает Autosport.

Фернандо Алонсо уже опробовал новую спецификацию двигателя на пятничных тренировках в Азербайджане. Но поскольку у «Хонды» не было полной картографии силовой установки, на квалификацию и гонку испанцу вернули прежний мотор.

«На тестах в Баку мы убедились в увеличении мощности мотора новой спецификации. И теперь я с нетерпением жду, пока увижу нашу скорость в Австрии», — цитирует главу автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегаву Autosport.