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Алонсо и Вандорн получат обновлённые моторы «Хонды» в Австрии

3 июля 2017, понедельник. 20:01. Авто

Оба пилота «Макларена» получат моторы «Хонды» третьей спецификации на Гран-при Австрии Формулы-1, сообщает Autosport.

Фернандо Алонсо уже опробовал новую спецификацию двигателя на пятничных тренировках в Азербайджане. Но поскольку у «Хонды» не было полной картографии силовой установки, на квалификацию и гонку испанцу вернули прежний мотор.

«На тестах в Баку мы убедились в увеличении мощности мотора новой спецификации. И теперь я с нетерпением жду, пока увижу нашу скорость в Австрии», — цитирует главу автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегаву Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Хонда Ф-1 Стоффель Вандорн Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
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