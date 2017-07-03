ФИА не стала дополнительно наказывать Феттеля

ФИА решила не наказывать Себастьяна Феттеля дополнительно за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана. После контакта на торможении под сейфти-каром Феттель счёл, что британец специально спровоцировал аварию, после чего ударил «Мерседес» Хэмилтона своим болидом.

На заседании ФИА Феттель принёс извинения за содеянное и признал свою вину. Немец пообещал в течение года принимать участие в образовательных мероприятиях в младших сериях под эгидой ФИА. Также Феттелю запретили до конца года участвовать в акциях, связанных с безопасностью на дорогах.

В случае повторения подобного поведения дело будет немедленно передано международному трибуналу ФИА, говорится в заявлении федерации.