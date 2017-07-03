Марко про инцидент Феттель — Хэмилтон: Формула-1 — не школа для девочек

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что удар Себастьяном Феттелем болида Льюиса Хэмилтона был не слишком жёстким действием. Ранее Марко говорил, что Хэмилтон специально подставился под первый контакт с немцем, чем спровоцировал его.

«Себастьян — эмоциональный человек, но я придерживаюсь своих слов. В этих машинах Формулы-1 электрический двигатель работает как тормоз, если ты не давишь на газ. Я сказал, что Хэмилтон его спровоцировал, и бросьте, это же не школа для девочек, и скорость не была высока», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.