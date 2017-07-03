Тодт про Феттеля: спортсмен топ-уровня должен спокойно справляться с давлением

Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал решение не наказывать Себастьяна Феттеля дополнительно за столкновение с Льюисом Хэмилтоном в Баку.

«Спорт высшего уровня — напряжённая среда, в которой темперамент может вспыхнуть. Однако топ-спортсмен должен спокойно справляться с этим давлением и вести себя не только с уважением к правилам, но и в соответствии со своим статусом.

Спортсмен должен сознавать влияние своего поведение на тех, кто на него равняется. Они кумиры и примеры для миллионов фанатов и должны вести себя соответствующим образом, — приводит слова Тодта пресс-релиз ФИА.