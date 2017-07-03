Хюлькенберг: «Рено» не может развивать болид со скоростью «Ред Булл»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг признал, что его команда пока не в силах дорабатывать болид со скоростью своего главного моторного клиента — «Ред Булл».

«Ред Булл» — одна из топ-команд, и их уровень развития весьма впечатляет. С начала сезона они делают большие шаги вперёд. Мы тоже, но, конечно, не такого размера. Мы пока не на их уровне.

Это маленькие улучшения. Они не преобразовали машину и не добавили 20 пунктов к прижимной силе. Наша команда движется в верном направлении и в разработке много вещей, которые мы используем в конце сезона. Развитие машины 2018 года уже идёт и там есть продвижение. Признаки хорошие, но отрыв от лидеров велик, и нам надо сильно прибавить", — цитирует Хюлькенберга Autosport.