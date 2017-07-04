Кубица: не могу сделать следующий шаг в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица на данный момент не видит возможностей вернуться в серию, но надеется получить их.

«Я не могу сделать следующий шаг. Может, что-то представится. Но хорошо, что я за один день тестов выяснил, что могу быть весьма хорош. Я не ожидал, что сразу так успешно справлюсь, и это даёт мне если не уверенность, то облегчение, что я могу выдержать физическую нагрузку. Я знаю, что впереди долгий путь и двигаться надо шаг за шагом. Если я получу возможность — сделаю что смогу. Если нет, буду искать другие варианты», — приводит слова Кубицы ESPN.