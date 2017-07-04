Хюлькенберг рассказал о своих надеждах на 2018 год

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился своими ожиданиями на сезон-2018.



«Развитие машины на 2018 год давно уже началось. Значит, оно явно продвинулось вперёд. Есть хорошие признаки. Отставание от лидеров велико, поэтому нам нужно много скорости. Цели всегда относительны, но очевидно, что в следующем году мы хотим финишировать в топ-10, даже не в топ-10, а в топ-8, на регулярной основе. Так что мы должны сделать большой шаг вперёд, чтобы наши надежды оправдались», — цитирует Хюлькенберга Motorsport.