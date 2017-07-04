Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хюлькенберг рассказал о своих надеждах на 2018 год

4 июля 2017, вторник. 11:28. Авто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился своими ожиданиями на сезон-2018.

«Развитие машины на 2018 год давно уже началось. Значит, оно явно продвинулось вперёд. Есть хорошие признаки. Отставание от лидеров велико, поэтому нам нужно много скорости. Цели всегда относительны, но очевидно, что в следующем году мы хотим финишировать в топ-10, даже не в топ-10, а в топ-8, на регулярной основе. Так что мы должны сделать большой шаг вперёд, чтобы наши надежды оправдались», — цитирует Хюлькенберга Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг
Новости. Авто
4 июля 2017, вторник
12:02 Жан Алези назначен послом трассы «Поль Рикар»
11:31 Для зрителей Дрифт серии в Сочи подготовлена развлекательная программа
11:28 Хюлькенберг рассказал о своих надеждах на 2018 год
10:56 Вандорн нацелился на достойный результат в Австрии
10:20 Алонсо: трасса в Австрии должна лучше подойти болиду «Макларена»
00:42 Кубица: не могу сделать следующий шаг в Формулу-1
00:16 Фанат будет махать клетчатым флагом на финише Гран-при Австрии
3 июля 2017, понедельник
23:51 Хюлькенберг: «Рено» не может развивать болид со скоростью «Ред Булл»
22:07 Феттель: должен извиниться перед Хэмилтоном, ФИА и зрителями
21:41 Тодт про Феттеля: спортсмен топ-уровня должен спокойно справляться с давлением
21:07 Марко про инцидент Феттель — Хэмилтон: Формула-1 — не школа для девочек
20:38 ФИА не стала дополнительно наказывать Феттеля
20:01 Алонсо и Вандорн получат обновлённые моторы «Хонды» в Австрии
19:48 «Ред Булл» получит обновлённое топливо на Гран-при Великобритании
18:40 Росберг про инцидент Феттель — Хэмилтон: моё мнение? Я немец
18:23 Бриаторе: Алонсо должен пойти в «Мерседес» или «Феррари»
17:13 Роккенфеллер надеется выступить на Moscow Raceway, несмотря на перелом
16:41 Участники «Тур де Франс» проехали по трассе в Спа
15:58 Райкконен поздравил Феттеля с днём рождения в рекламном ролике
15:24 Алонсо: дебют Вандорна в Ф-1 вышел сложным
14:43 Йос Ферстаппен: Макс счастлив в «Ред Булл»
14:08 Маллья: «Форс Индия» позволит Окону и Пересу продолжать свободно бороться
13:39 В «Рено» избрали новый подход для устранения проблем с моторами в Австрии
13:13 Бергер подтвердил, что его племянник проведёт тесты в «Форс Индия»
12:45 Бергер: инцидент между Феттелем и Хэмилтоном должен быть оставлен в прошлом
12:35 «Ред Булл»: блокировка трюка с маслом в топливе навредила «Феррари»
11:22 В «Уильямсе» рассчитывают, что теперь Стролл будет регулярно зарабатывать очки
10:35 Компании «Макларена» будут объединены в единую корпоративную структуру
10:02 Ирвайн будет вынужден отработать полгода инструктором по вождению
01:00 Джордан — Вольфу: никто не закроет мне рот
00:28 Кубица: Феттель избыточно отреагировал на Хэмилтона, такое бывает
2 июля 2017, воскресенье
23:31 Хэмилтон: у меня были разные тактики против Феттеля под уход сейфти-кара
23:08 Росси: обычно пятое место не радует, но в этот раз оно не так плохо
22:21 Мартен выиграл вторую гонку DTM на «Норисринге», гонку остановили из-за аварии
21:24 Риккардо: жду хорошего шницеля в Австрии
20:19 Кубица: ощущения от пилотажа — лучшие, за многие годы
19:34 Росберг принял участие в фестивале в Гудвуде
18:42 Алонсо: считаю Кубицу лучшим в его поколении
17:50 Дарувала выиграл третью гонку Ф-3 на «Норисринге», Мазепин — 10-й
17:13 Маркес вышел в лидеры MotoGP, Росси — четвёртый
16:08 Бломквист выиграл квалификацию второй гонки DTM на «Норисринг»
15:52 Маркес выиграл Гран-при Германии MotoGP, Росси — пятый
15:11 Палмер — о Гран-при Азербайджана: хуже быть не может
14:31 Нёвиль выиграл Ралли Польши, Ожье — третий
14:04 Магнуссен: чувствую, что способен набирать очки каждую гонку
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017