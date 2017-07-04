Абитебуль ожидает побед «Рено» не ранее 2019 года

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль не ожидает побед от своей команды до 2019 года.



«В этом году мы хотели утвердиться в середине пелотона. В этом мы преуспели, пусть нам и хотелось бы быть выше в турнирной таблице.



Победы должны быть возможны в 2019 году. Звучит так, будто ждать этого долго, но это не так. Мы знаем, где находятся топ-команды. Формула-1 завязана на людях. Если сегодня я подпишу кого-нибудь, то мне придётся ждать год-два, прежде чем этот талант даст свои плоды. Так что это повлияет только на автомобиль 2020 года», — цитирует Абитебуля Auto Motor und Sport.