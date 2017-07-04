Кубица: шансы на возвращение в Формулу-1 оцениваю в 80-90 %

Польский пилот Роберт Кубица достаточно высоко оценивает свои шансы на возвращение в Формулу-1.

«Если бы вы спросили меня до тестов в Валенсии, как я оцениваю свои шансы на возвращение в Формулу-1, то я бы вам сказал, что на процентов 10-20. Дело не только в уровне квалификации, а и в том, что я взрослею, время бежит очень быстро. После тестов могу сказать, что я смотрю на вещи реально и не витаю в облаках.

Думаю, что шансы на возвращение в Формулу-1 примерно 80-90 %. Честно говоря, я был шокирован тем, как прошли тесты. Меня это впечатлило. Я не имею в виду темп, я мог где-то выиграть или проиграть несколько десятых, но ощущения были великолепные.

Как только я перестал чувствовать дискомфорт, я мог сконцентрироваться на хорошем круге. У меня были ощущения, будто я не был за рулём болида месяц, а не шесть лет", — приводит слова поляка ESPN.