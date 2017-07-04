Вольф — о борьбе Феттеля и Хэмилтона в Баку: закрытая глава

Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что после завершения дисциплинарного слушания о манёвре Себастьяна Феттеля на гонке Гран-при Азербайджана этот инцидент должен быть исчерпан.

«Каждый выдающийся сезон Формулы-1 отличается серьёзным соперничеством. В прошлом году это была наша внутренняя борьба между Льюисом и Нико, в этом году мы видим такое между Льюисом и Себастьяном.

Как только это противостояние началось, стало ясно, что рост напряжения — вопрос времени. Момент, когда борьба стала жёсткой, наступил в Баку, и мы увидели это прямо на трассе.

Теперь, после завершения слушания ФИА, мы должны пройти это. Это закрытая глава. Между «Мерседесом» и «Феррари» существует большое уважение", — приводит слова Вольфа официальный сайт «Мерседеса».