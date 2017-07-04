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В «Рено» считают, что проблема добавления масла в топливо реальна

4 июля 2017, вторник. 22:34. Авто

Технический директор «Рено» по работе с двигателями Реми Таффен прокомментировал недавние действия ФИА, которые усилили контроль над возможными манипуляциями с топливом. По мнению Таффена, решение ФИА вызвано конкретными фактами, о которых, впрочем, умалчивается.

«Мы никогда бы не стали свидетелями таких разговоров и действий ФИА, если бы чего-то не происходило. Мы не обращали внимания на последние указания со стороны ФИА, у нас много других дел.

Мы полностью понимаем, что происходит, и понимаем, что мы должны пользоваться исключительно топливом. Думаю, что теперь больше никто не пользуется таким, что выравнивает уровень соревнований", — приводит слова Таффена Motorsport.

Также своими мыслями о этой проблеме поделился один из руководителей «Форс Индия» Отмар Шафнауэр, заявивший, что решение ФИА запоздалое.

«У ФИА была возможность исправить положение вещей уже давно, но они не делали этого. Мой сосед говорит интересную вещь: если уделять время детям, когда они маленькие, то не придётся этого делать, когда они вырастут. Здесь мы видим ту же ситуацию", — завершил Шафнауэр.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Рено Спорт Ф-1 технический регламент Формулы-1
Новости. Авто
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