«Уильямс» рассчитывает заработать очки в Австрии двумя машинами

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии, отметив, что ждёт набранных очков от обоих пилотов команды.

«Нас ждёт драматичная гонка с подъёмами и интересными поворотами, что делает здешнюю гонку всегда захватывающей. Круг очень короткий, из-за чего всё проходит очень динамично. В 2014 году мы заняли здесь лидирующие места, так что надеюсь, машина снова покажет хорошее выступление.

После подиума Лэнса и сильной, но разочаровывающей гонки Массы в Баку мы намерены заработать очки двумя машинами, и для достижения этой цели мы приложим максимум усилий", — приводит слова Лоу официальный сайт Williams.