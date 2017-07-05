Булье: в Австрии «Макларен» надеется на ещё один шаг вперёд

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Австрии, заявив, что трасса «Шпильберг» достаточно подходящая для команды.

«После нескольких гонок с перелётами хорошо вернуться в Европу, где мы можем продолжить работу над пакетом обновлений. Надеюсь, что гонка в Австрии будет такой же захватывающей, как и в Азербайджане. Трасса „Шпильберг“, безусловно, подходит нам больше, чем высокоскоростные треки в Канаде, Баку или в Сильверстоуне.

В прошлом году у нас в Австрии было одно из лучших выступлений, тогда Дженсон стал третьим в квалификации и в плотной борьбе финишировал шестым в гонке. С целым рядом обновлений, которые нас ждут в Австрии, и, конечно, с обновлённым двигателем мы надеемся стать ещё ближе к середине пелотона и сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Булье официальный сайт «Макларена».