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Булье: в Австрии «Макларен» надеется на ещё один шаг вперёд

5 июля 2017, среда. 00:48. Авто

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Австрии, заявив, что трасса «Шпильберг» достаточно подходящая для команды.

«После нескольких гонок с перелётами хорошо вернуться в Европу, где мы можем продолжить работу над пакетом обновлений. Надеюсь, что гонка в Австрии будет такой же захватывающей, как и в Азербайджане. Трасса „Шпильберг“, безусловно, подходит нам больше, чем высокоскоростные треки в Канаде, Баку или в Сильверстоуне.

В прошлом году у нас в Австрии было одно из лучших выступлений, тогда Дженсон стал третьим в квалификации и в плотной борьбе финишировал шестым в гонке. С целым рядом обновлений, которые нас ждут в Австрии, и, конечно, с обновлённым двигателем мы надеемся стать ещё ближе к середине пелотона и сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Булье официальный сайт «Макларена».

Источник: McLaren Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Эрик Булье Формула-1 Гран-при Австрии
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