Перес: до сих пор сожалею об упущенной возможности в Баку, были шансы на подиум

Пилот «Форс Индии» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Австрии, а также вспомнил драматичную гонку в Азербайджане.

«Я до сих пор сожалею об упущенной возможности в Баку. Но в то же время я испытываю оптимизм, потому как доволен скоростью машины. Мы боролись за лидирующие позиции, и болид работал хорошо. Очень жаль, что гонка для меня завершилась рано, так как у меня были шансы на подиум. Думаю, что в Австрии мы можем быть такими же конкурентоспособными и способны набрать немало очков.

В Австрии трасса расположена в очень красивом месте. Такое ощущение, что соревнуешься с природой. Если посмотреть на трассу на карте, то кажется, что всё очень просто, но это не так. Там есть сложные секторы, и очень важно пройти повороты на нужной скорости, чтобы не потерять время», — приводит слова Переса официальный сайт команды «Форс Индия».