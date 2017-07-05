Верляйн: надеюсь хорошо выступить на знаковой для меня трассе в Австрии

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн дал свой комментарий к предстоящим Гран-при Австрии и Великобритании.



«Трасса в Шпильберге всегда будет для меня особенной, потому что на ней я набрал свои первые очки в прошлом сезоне. Я с нетерпением жду возвращения на эту трассу с большим количеством опыта за плечами и надеюсь вновь выступить хорошо.



Что касается Сильверстоуна, то это всегда хорошее место для гонок, особенно из-за большого количества болельщиков, которые являются настоящими энтузиастами автоспорта. Непредсказуемые погодные условия, которые, как правило, бывают там, также могут сыграть ключевую роль в определении результатов гонки», — приводит слова Верляйна пресс-служба «Заубера».